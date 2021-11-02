В Мордовии прокуратура помогла многодетной семье получить земельный участок

Прокуратура Ичалковского района помогла многодетной семье реализовать право на получение земельного участка.

В ходе проверки соблюдения законодательства о социальной поддержке отдельных категорий граждан было установлено, что семья из села Кемля, воспитывающая четверых детей, в 2021 году была поставлена в очередь на бесплатное получение земельного участка. Эта мера предусмотрена региональным законодательством для поддержки многодетных семей.

Однако в течение двух лет муниципалитетом не предпринимались действия по формированию участка, и семья его не получила.

В связи с этим прокуратура внесла представление главе районной администрации. После прокурорского вмешательства многодетная семья бесплатно получила в собственность земельный участок с необходимой инфраструктурой.