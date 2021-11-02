В Доме Республики обсудили вопросы работы общественного транспорта Саранска

Глава Мордовии Артем Здунов заслушал доклад главы Саранска Игоря Асабина о работе городского общественного транспорта.

В последний месяц поступает все больше жалоб горожан на длительное ожидание автобусов и их переполненность в часы пик. С наступлением осени эти проблемы становятся особенно острыми, отметил Артем Здунов.

Пассажирские перевозки в Саранске осуществляются по 42 маршрутам, из которых 8 троллейбусных и 34 автобусных. Частные перевозчики выпускают более 180 единиц техники, но не в полном объеме - в вечернее время и выходные дни план по выходу на маршрут не выполняется.

Основная причина - нехватка водителей, которая составляет 32%. Для решения кадровой проблемы муниципальное предприятие проиндексировало зарплаты водителей и кондукторов, берет расходы на обучение и частично компенсирует аренду жилья для иногородних сотрудников.

Кроме того, налажена системная поставка запчастей, все транспортные средства оснащены камерами для контроля сбора выручки.

Также разработаны два новых маршрута для микрорайона "Юбилейный". Они призваны обеспечить транспортную доступность внутри микрорайона и выход на другие направления. В настоящее время маршруты проходят согласование для проведения конкурсов на их обслуживание.