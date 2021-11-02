В Саранске на Советской площади высадят 22 саженца рябины

В Саранске 13 сентября на Советской площади проводились работы по благоустройству, которые осуществляло муниципальное предприятие "Зеленое хозяйство".

В рамках этих работ была произведена вырубка трех лип, находившихся в неудовлетворительном состоянии.

До конца текущей недели на освободившемся участке зеленой зоны планируется высадить 22 саженца рябины, а также установить декоративное ограждение для защиты стволов новых деревьев.

Таким образом, проводимые работы направлены на обновление зеленых насаждений Советской площади и повышение эстетичности этой территории.