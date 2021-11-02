Синоптики рассказали, когда в Мордовии начнется бабье лето

Синоптики прогнозируют начало короткого "бабьего лета" в Мордовии, сообщает региональное издание "Известия Мордовии".

Как рассказала ведущий синоптик Мордовского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Любовь Надежкина, 14, 15 и 16 сентября в республике ожидается небольшое потепление. В эти дни осадков, вероятно, не будет, а дневная температура воздуха составит +16...+21 градус, ночная - +5...+10.

Утром 14-16 сентября местами может образовываться туман, поэтому автомобилистам рекомендуется быть осторожнее. По словам синоптика, погоду в Мордовии сейчас формирует отрог Азорского антициклона. Так что в ближайшие дни жителям республики стоит насладиться возвращением теплой погоды.