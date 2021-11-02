Житель Дубенского района обвиняется в краже металла с дачного участка соседа

В Мордовии завершено расследование уголовного дела в отношении 35-летнего местного жителя, ранее судимого, обвиняемого в краже.

По данным следствия, в декабре 2021 года обвиняемый помогал потерпевшему перенести на своем участке 8 колосников для вывоза. Когда хозяин уехал, подозреваемый проник на участок и вывез украденное металло.

Вернувшись через несколько месяцев, владелец обнаружил пропажу. Участковые установили, что ранее бывавший там местный житель сдал краденое на пункт приема лома за 8700 рублей. Часть вещественных доказательств удалось изъять.

По результатам проведенных оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый в краже был задержан. Уголовное дело направлено в суд.