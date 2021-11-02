В Республиканском сосудистом центре провели сложную операцию на головном мозге

В Мордовии врачи провели серьезную хирургическую операцию в Республиканском сосудистом центре.

Женщина несколько лет испытывала боль из-за опухоли головного мозга. Из-за новообразования у нее подергивалась половина лица. Врачи опасались дальнейшего роста опухоли и приняли решение об операции.

Опухоль располагалась рядом со стволом головного мозга. Для ее удаления потребовалась трепанация черепа.

Хирургическая операция, которая длилась 3 часа, прошла успешно благодаря квалификации медиков и современному оборудованию. Уже через неделю пациентке будет разрешено вернуться домой.