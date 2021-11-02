Власти обсудили работы по благоустройству Фонтанного спуска в Саранске

Глава республики Мордовия Артем Здунов провел рабочее совещание по вопросу благоустройства одной из главных достопримечательностей Саранска - Фонтанного спуска.

На встрече присутствовали члены правительства региона и глава администрации Саранска Игорь Асабин.

Участники совещания отметили, что Фонтанный спуск давно стал излюбленным местом отдыха не только горожан, но и гостей столицы. В 2023 году власти Саранска уже подготовили проект реконструкции спуска, получивший одобрение государственной экспертизы.

Работы решено провести в два этапа. На первом этапе благоустройство коснется участка от Советской площади до пешеходного моста. На втором этапе начнется реконструкция самого моста и территории у входа в Пушкинский парк.