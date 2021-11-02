Мордовия оказалась в числе регионов, где ожидается наибольший рост зарплат

Мордовия вошла в топ-8 регионов России с прогнозируемым максимальным ростом зарплат в ближайшие годы. К такому выводу пришли эксперты Минэкономразвития, проанализировав данные о среднегодовых темпах роста номинальной заработной платы в период 2023-2026 гг.

Помимо Мордовии, в список лидеров попали Кемеровская, Челябинская, Владимирская и Ярославская области, а также Забайкальский край, Дагестан и Воронежская область. По прогнозам, в этих регионах ожидается рост зарплат на уровне 10-11% в год в номинальном выражении.

В министерстве отмечают, что увеличение оплаты труда будет обусловлено повышением МРОТ, ростом зарплат бюджетников и корректировкой мер социальной поддержки на федеральном уровне. Мордовия, таким образом, вошла в число наиболее перспективных в плане улучшения материального положения регионов страны.