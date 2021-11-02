Более 305 тысяч человек уже привиты от гриппа в Мордовии

В Мордовии прививочная кампания против гриппа идет полным ходом - на сегодняшний день вакцинировано уже более 305 тысяч человек. Об этом сообщает региональное министерство здравоохранения.

Привиться можно в любой поликлинике по месту жительства - необходимый запас вакцин имеется в каждом медучреждении.

"Случаев заболевания гриппом пока не зафиксировано ни в Мордовии, ни в целом по России, - комментирует главный внештатный эпидемиолог региона Михаил Чумаков. - Но прививку нужно обязательно сделать заблаговременно, чтобы выработался иммунитет к вирусу до начала сезона простуд".