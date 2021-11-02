В Николаевке для частных домов строят канализационную насосную станцию

В поселке Николаевка города Саранска, что в Мордовии, активно ведется строительство инженерных коммуникаций для частных домовладений. По заказу местного водоканала подрядная организация приступила к возведению канализационной насосной станции (КНС).

Как сообщил глава города Игорь Асабин, на данный момент ведутся работы по выемке грунта из котлована под КНС, а также устройству арматурного каркаса фундамента станции.

По словам мэра Саранска, строительство инженерных сетей в Николаевке осуществляется в рамках национального проекта "Жилье и городская среда", направленного на развитие коммунальной инфраструктуры в регионах.