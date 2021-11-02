Три человека пострадали в результате аварии на улице Косарева в Саранске

Серьезная дорожно-транспортная происшествие случилось 2 октября около 17:25 на улице Косарева в Саранске. Прямо напротив дома No128Б столкнулись автомобили "ВАЗ-21101" и Chevrolet Cruze.

По данным ГИБДД, водитель иномарки 21-летний мужчина при выезде с прилегающей территории не пропустил "ВАЗ", двигавшийся по главной дороге. В результате столкновения Chevrolet наехал на запрещающий знак.

В результате аварии травмы разной степени тяжести получили 20-летний водитель "ВАЗа" и две его пассажирки 20 и 58 лет. Их доставили в больницу. Оба водителя были трезвы в момент аварии. Полиция разбирается в обстоятельствах ДТП.