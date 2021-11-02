В Мордовии заменят некачественные сухпайки, выданные семьям школьников-инвалидов

Министр образования Мордовии Елена Солдатова сообщила, что поставщик, выдавший более 150 семьям школьников-инвалидов сухпайки с несъедобной продукцией, заменит их. Ранее в Telegram было опубликовано сообщение о том, что в Саранске семьям выдали пачки с рисом и гречкой, содержащие червей.

В прокуратуре региона начали проверку инцидента. Солдатова отметила, что кейтеринговая компания заменит все выданные пакеты в ближайшие два рабочих дня, от ее услуг отказались. Проверку проводит и Роспотребнадзор.

По словам министра, некачественная продукция не поступала в школьные столовые. Представители компании в ближайшее время встретятся с родителями для отработки состава ежемесячных продуктовых наборов с учетом сезонности. Солдатова принесла извинения и берет ситуацию под личный контроль.