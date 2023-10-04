4 октября 2023 года в Мордовии проведут проверку системы оповещения населения

В региональном управлении МЧС Мордовии сообщили, что 4 октября в республике, как и по всей России, запланирована проверка работы систем оповещения населения.

По данным ведомства, в течение дня зазвучат сирены и будут переданы голосовые сообщения по громкоговорителям с сигналом "Внимание всем!". Кроме того, на телеканалах и радио выйдет информация о безопасности, а жители могут получить SMS.

Детали также будут доступны в мобильном приложении "МЧС России". Цель мероприятия - проверить готовность региональных и муниципальных систем оповещения.

Спасатели просят граждан не впадать в панику по поводу подачи звуковых сигналов - их включение носит плановый, учебный характер.