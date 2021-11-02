В мэрии Саранска рассказали о ходе ремонта моста на улице Титова

В столице Мордовии, городе Саранске, идет ремонт моста через реку Сара на улице Титова. Работы на этом объекте ведутся с октября прошлого года.

По информации администрации города, в данный момент устраиваются подмости и готовится усиление опоры No5 и 8, бетонируется откос опоры No24.

Также переподвешиваются кабели на торцах пролетного строения опор No1-24, монтируются опоры контактных сетей и устанавливается бортовой камень на подходе к опоре No24. Окрашиваются бетонные поверхности опор No1-11.

Завершить ремонт моста через реку Сару на улице Титова в Саранске планируется к декабрю текущего года. Работы проводятся в рамках капитального ремонта объекта.