В Саранске из-за пожара эвакуировали 11 жителей многоэтажки

Стало известно, что 1 октября около 21:15 в Саранске поступило сообщение о пожаре в многоэтажном доме по бульвару Эрьзи. По информации регионального УМВД, возгорание произошло на лестничной площадке между этажами.

Горела детская коляска. Из-за сильного дыма было принято решение об эвакуации 11 жильцов близлежащих квартир на улицу. Им предоставили временное жилье.

Прибывшие пожарные оперативно ликвидировали очаг возгорания. По данным МЧС, никто из эвакуированных не пострадал. Причины возникновения пожара устанавливает следствие. Жители соседних секторов в безопасности.