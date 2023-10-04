4 октября 2023 года в Саранске стартует отопительный сезон 2023-2024

Глава администрации Саранска Игорь Асабин подписал постановление о начале отопительного сезона в городе с 4 октября 2023 года.

Такое решение было принято на основании прогноза снижения среднесуточной температуры наружного воздуха по данным мордовского Гидрометцентра.

Подача тепла будет осуществляться поэтапно. Первыми подключат отопление в социальные учреждения - школы, детские сады, поликлиники и больницы.

Затем тепло поступит в жилые дома и админздания. На завершающем этапе отапливание включат на промышленных и торговых объектах.