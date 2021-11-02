В Саранске установят две автоматические дорожные метеостанции

В Саранске в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» планируется установка автоматических метеостанций. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Госкомтранса.

Одна станция разместится на перекрестке Ботевградской и Советской улиц. Ее объединят с информационным табло, на котором в реальном времени будут показываться погодные условия.

Вторая метеостанция будет установлена на автомобиле ЦОДД. Данные системы позволят оперативно информировать водителей о погоде через динамические табло, а также точнее планировать режим работы тяжеловесного транспорта в весенний период.