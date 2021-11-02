В Мордовии арестовали подозреваемого в отравлении газом 37 учащихся медколледжа

Ленинский райсуд Саранска арестовал на 2 месяца сотрудника газораспределительной станции по делу об отравлении газом 37 студентов Краснослободского медколледжа.

Мужчине 47 лет инкриминируется нарушение правил безопасности при работе с опасными веществами (ч.2 ст. 238 УК РФ).

По версии СК, 21 сентября он вместе с коллегами осуществлял заправку емкости одорантом, допустив значительный сброс его паров.

В результате пострадали 36 человек, госпитализированных с отравлением. В основном это были студенты местного медколледжа 16-20 лет.

Подозреваемый отрицает вину. Однако суд, удовлетворив ходатайство следователя, избрал ему меру пресечения в виде ареста до 20 ноября. Расследование продолжается.