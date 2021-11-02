В Саранск привезут мощи великого святого Георгия Победоносца

Девятого октября ковчег с мощами святого великомученика Георгия Победоносца прибывает в Саранск. Об этом сообщили в Саранской епархии.

Уже более 600 тыс. человек по всей России, а также на Украине поклонились реликвии, которая посетила 80 регионов страны.

В Саранске ковчег будет находиться в Свято-Феодоровском кафедральном соборе с 9 по 11 октября. Верующие смогут молиться перед мощами святого воина Христова. Ожидается, что реликвия принесёт утешение и духовное освящение жителям города.

Торжественная встреча ковчега запланирована на 21:30 9 октября. Таким образом, верующие получат уникальную возможность для молитвы.