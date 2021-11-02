Синоптики сообщили, когда в Саранске выпадет первый снег

По данным центра погоды «Фобос», первый осенний шторм сегодня накроет европейскую часть России. Мощные ливни и штормовой ветер ожидаются в ряде северных регионов.

Вслед за этим на выходных и в начале следующей недели придет арктическое вторжение. Температура может опуститься до нуля, а к дождю добавится мокрый снег.

В Саранске выходные также выпадут холодные. 7-8 октября термометры покажут +7...+10 градусов днем.

9 октября ночью температура упадет до 0, днем будет +4 градуса и выпадет первый снег.

10 октября ночью и днем столбик ртути опустится до -1...+1 градуса.