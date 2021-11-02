Сотрудники ДПС в Мордовии за два дня оштрафовали больше 600 человек

ГИБДД Мордовии подвела итоги двух специальных рейдов "Безопасный регион" и "Безопасная дорога", проведенных 30 сентября и 1 октября.

По данным ведомства, всего за два дня было остановлено и привлечено к ответственности более 600 нарушителей правил дорожного движения.

Основная масса нарушений (более 100 протоколов) касалась незаконной установки тонировки на автомобилях. Также около 20 водителей были оштрафованы за выезд на встречную полосу.

Более 20 автомобилестей были остановлены за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

Патрульные также пресекли деятельность владельцев мопедов, мотоциклов и скутеров, совершивших свыше 30 нарушений ПДД.