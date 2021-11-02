В Мордовии спасатели помогли женщине, которая упала в погреб

Сегодня утром в Атемаре произошло ЧП. Поступило экстренное сообщение о женщине, которая упала в погреб и не может самостоятельно выбраться.

Бригада Мордовской республиканской аварийно-спасательной службы оперативно выехала по указанному адресу. Прибыв на место, спасатели подготовили необходимое альпинистское снаряжение. С его помощью им удалось безопасно извлечь пострадавшую из погреба.

Женщина была переложена на носилки и доставлена в ожидавшую бригаду скорой помощи. Врачи госпитализировали пострадавшую в местную больницу.