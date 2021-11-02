Жители Саранска в социальных сетях жалуются на отсутствие отопления в жилых домах

Жители нескольких домов в Саранске выразили обеспокоенность отсутствием отопления. В социальных сетях горожане оставляют сообщения с просьбой разобраться в ситуации.

Так, по проспекту 50 лет Октября, дом 4 до сих пор не отапливается, несмотря на наличие в доме малышей и пожилых людей. Аналогичная проблема называется и по улице Серова, 5 - подача тепла есть, но давления не хватает. Нет отопления и по проспекту 60 лет Октября, дом 5.

В администрации города посоветовали обращаться с жалобами по конкретным адресам в управляющие компании либо в диспетчерскую «Саранских тепловых сетей» для решения возникших проблем с централизованным отоплением.