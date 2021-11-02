Жителей Ковылкино попросили запастись водой

Власти Ковылкинского района Мордовии предупредили о предстоящих плановых работах в системе водоснабжения 10 октября.

С 09:00 до 17:00 вода не будет поступать из центрального водозабора по причине подключения новых линий. Вместо этого вода будет забираться из двух башен в городе, но давления может не хватить.

Жителям третьего микрорайона райцентра в этот день воды вообще не предвидится. В военном городке возможны проблемы с подачей воды на верхние этажи.

Администрация Ковылкинского района попросила жителей сделать запасы воды на 10 октября и извинилась за возможные неудобства. Ремонтные работы проводятся для подключения новых линий к водозабору.