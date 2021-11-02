Жителей Мордовии предупредили об аномально низком атмосферном давлении

Синоптики предупреждают, что в Мордовии аномально низкое атмосферное давление сохранится в течение нескольких ближайших дней.

Сегодняшние показатели барометра опустились до 727 мм рт. ст., что ниже нормы почти на 20 пунктов. Завтра давление чуть поднимется, однако и 732 мм рт. ст. останутся ниже нормальных значений.

Такие показатели могут негативно сказаться на самочувствии людей - повысить восприимчивость к инфекциям, снизить работоспособность и настроение. Есть риск снижения артериального давления, что опасно для гипотоников.

По прогнозам, к норме атмосферное давление в регионе должно вернуться ко вторнику. Жителей просят быть осторожными в ближайшие дни.