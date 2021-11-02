В Мордовии ожидается потепление

Новая рабочая неделя в Мордовии начнется с по-настоящему осенней погоды - холодно, дождливо и возможен даже первый снег. Но не стоит отчаиваться - уже к концу недели, ближе к выходным, по прогнозам синоптиков, нас ждет потепление.

Согласно данным центра "Фобос", в четверг 13 октября температура в Саранске поднимется до вполне комфортных +10...+12 градусов. При этом временами возможны небольшие дожди.

В пятницу 14 октября осадков не ожидается, днем прогреется до +12. А в субботу 15 октября температура достигнет +14...+16 градусов тепла. Правда, обещают сильный ветер с порывами до 17 м/с.