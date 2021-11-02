В центре Саранска разместят фудтраки с национальными блюдами

Стало известно, что в скором времени в центре Саранска появятся три новых фудтрака, где будут подавать блюда традиционной мордовской кухни. Как сообщили в пресс-службе минэкономики республики, в настоящее время прицепы уже приобретены, осталось только оснастить их необходимым оборудованием.

Сеть уличных точек питания получит название "Шумбра чи" ("Медовая сота"). В оформлении будут использованы национальные мотивы. В продаже планируется представить такие блюда, как согревающий медовый сбитень из трав, чаи из мордовских травяных сборов, а также традиционный мордовский медовый пряник "сюкоро".