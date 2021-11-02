На ремонт дороги от Саранска до Чамзинки выделяют более миллиарда рублей

В Лямбирском, Ромодановском и Чамзинском районах Мордовии заключены три контракта на ремонтные работы на трассе Р-178 Саранск – Сурское – Ульяновск. Заказчиком выступает ФКУ «Упрдор Москва – Нижний Новгород».

Контракт на ремонт участка с 14 по 20 км 500 м (от Аксенова почти до поворота на Инят) выиграла компания «Нижегородавтодор», ранее обслуживавшая эту трассу. Стоимость работ составила почти 226 млн рублей при начальной цене 251 млн. Согласно условиям, все работы должны быть выполнены до 31 октября 2025 года.

Еще один контракт на сумму 627,3 млн рублей получила саранская компания МДС. Ее специалисты отремонтируют участок с 20 км 500 м до 38 км (поворот на Сырятино), также до 31 октября 2025 года. Начальная цена составляла почти 698 млн рублей. В этом году подрядчик восстановит дорожное покрытие на отрезке с 31 по 33 км, где в феврале произошло столкновение с многочисленными жертвами.

Изначально оба участка были объединены в один лот за 900 млн рублей, но контракт не был заключен, пришлось проводить новый аукцион.

Кроме того, МДС заменит покрытие на участке с 38 по 47 км за 211,6 млн рублей. Работы должны завершиться к 30 августа 2025 года.