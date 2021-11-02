25-летнего жителя Мордовии будут осудят из-за переписки с несовершеннолетними

В Мордовии 25-летний местный житель предстанет перед судом по обвинению в развратных действиях в отношении несовершеннолетних и покушении на насильственные действия сексуального характера в отношении детей, не достигших 14 лет. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СКР.

По версии следствия, обвиняемый знакомился с девочками-подростками из разных регионов в социальных сетях. Зная о несовершеннолетнем возрасте девушек, он вступал с ними в переписку на сексуальные темы. Одна из таких переписок была обнаружена матерью одной из девочек, после чего она обратилась в полицию.

Мужчина был задержан, ему провели психолого-психиатрическую экспертизу, которая выявила особенности психики, однако не исключающие вменяемость.

Дело передано в суд, который должен будет вынести решение о мере наказания обвиняемого.