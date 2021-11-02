В Ковылкинском районе пьяный молодой человек угнал фургон

В Ковылкинском районе Мордовии завершено расследование уголовного дела в отношении 29-летнего местного жителя, обвиняемого в угоне фургона марки "Форд Транзит".

Следствие установило, что молодой человек, находясь в состоянии алкогольного опьянения, заметил припаркованный автомобиль во дворе одного из домов в Ковылкине. Он решил прокатиться на чужой машине, но не смог вскрыть боковую дверь отверткой. Однако сдвижная дверь оказалась не заперта, и он сел в салон, завел двигатель и поехал в сторону села Русская Лашма. После того, как фургон заглох, мужчина бросил его и скрылся.

Хозяин автомобиля обнаружил пропажу только на следующий день и сразу же сообщил в полицию. Вскоре фургон был найден недалеко от Русской Лашмы в технически исправном состоянии. Задержанный угонщик признал вину.

Уголовное дело направлено в суд. Обвиняемому грозит наказание по статье за угон.