В Саранске пенсионер перевел мошенникам 260 тысяч рублей

В полицию Саранска обратился пенсионер с заявлением о том, что он пострадал от действий мошенников.

По его словам, ему на мессенджер позвонил неизвестный, представившийся сотрудником службы безопасности банка. Он сообщил, что с его счета пытаются похитить деньги и посоветовал для сохранности средств перевести их на "безопасный" счет.

Доверившись этому человеку, пенсионер снял сбережения, а затем через банкоматы перевел мошенникам 260 тысяч рублей. Лишь спустя некоторое время он понял, что стал жертвой обмана, и обратился в полицию.

Ранее в полицию Саранска обратилась 37-летняя жительница Лямбирского района. К ней позвонил незнакомый мужчина и сообщил, что ее подруга, якобы работающая страховым агентом, просила у нее одолжить крупную сумму денег. Женщина поверила этой истории, взяла кредит и передала мошеннику 189 тысяч рублей. Лишь позже выяснилось, что ее обманули.