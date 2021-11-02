“Газовым” мошенникамвынесли приговор в Саранске

В Саранске к уголовной ответственности привлечены двое молодых людей из Самарской и Рязанской областей, которые были признаны виновными в мошенничестве.

Как сообщили в МВД Мордовии, 26-летний и 32-летний знакомые приехали в республику якобы для трудоустройства в сфере газового обслуживания. Однако работу найти не удалось, и они решили обманывать пожилых людей, выдавая себя за работников газовой службы.

В июле они пришли в квартиру к 84-летней саранской пенсионерке, представившись газовщиками. Женщина ранее обращалась в газовую службу, поэтому без опаски впустила их. Мошенники якобы провели диагностику газового оборудования, устранили неисправности и потребовали за работу 9 тысяч рублей. Пожилая женщина заплатила, а позже поняла, что попалась на обман.

Суд приговорил одного из обвиняемых к году исправительных работ, а второй получил 2 года колонии-поселения. Оба ранее уже были судимы за аналогичные преступления.