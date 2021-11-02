В Рузаевке стартовал отопительный сезон

В понедельник, 9 октября, в городе Рузаевка Мордовии официально начался отопительный сезон. Как сообщила районная администрация, запущены все котельные, и горячая вода начала поступать в теплосети города.

Однако до конечных потребителей - квартир и домов - тепло пока не дошло. Планируется, что в первую очередь горячую воду получат социально значимые объекты - больницы, поликлиники, детские сады и школы. Работы по открытию задвижек на вводах теплотрасс начались с утра 9 октября.

По ряду адресов подача тепла в квартиры будет осуществлена 10 и 11 октября. В частности, 10 октября тепло должно появиться в домах на улицах 40 лет Победы, Горшкова, Ленина, Ухтомского и Кутузова. 11 октября присоединение к теплоснабжению запланировано на улицах 40 лет Победы, Беднодемьяновской, Горшкова, Гагарина, К.Маркса, Ленина, Терешковой, Ухтомского и Юрасова.