В Саранск на 3 дня доставили мощи и образ Георгия Победоносца

9 октября в Саранск прибыли святые мощи великомученика Георгия Победоносца - одного из самых почитаемых православных святых. Об этом сообщили в пресс-службе Саранской епархии Русской православной церкви.

Ковчег с мощами и иконой святого Георгия будет находиться в Кафедральном соборе Саранска три дня. За это время у святыни будут совершаться регулярные богослужения и молебны. После Саранска святые мощи отправятся еще в 15 городов России.

Расписание богослужений и служб можно найти на официальном сайте Саранской епархии.