В Мордовии 11 октября прогнозируется мокрый снег

Сегодня, 11 октября, жителей Мордовии ожидает пасмурная погода с прояснениями. По прогнозам синоптиков, в некоторых районах пройдут кратковременные дожди со снегом. Ночью возможны заморозки до -2 градусов. Днем температура воздуха не поднимется выше +7.

Продолжит дуть умеренный западный ветер со скоростью до 11 м/с. Атмосферное давление понизится до 748 мм рт.ст.

В целом погодные условия 11 октября в Мордовии будут характерны для середины осени: прохладно, ветрено и дождливо. Необходимо одеваться теплее и быть готовым к осадкам.