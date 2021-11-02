В Мордовии Роспотребнадзор проверяет еду в образовательных учреждениях

Специалисты Роспотребнадзора Мордовии приступили к проверкам организации питания в школах региона. На данный момент проверено 25 учебных заведений.

В ходе рейдов эксперты исследуют качество продуктов и готовых блюд - проводятся лабораторные испытания на санитарно-микробиологические, физико-химические и другие показатели. Кроме того, специалисты замеряют температуру подаваемой пищи, калорийность и объем порций.

В ведомстве отмечают, что с начала учебного года в школах Мордовии не зарегистрировано вспышек кишечных инфекций, связанных с питанием.

Напомним, что в регионе работают 294 общеобразовательных учреждения. Во всех школах созданы условия для организации горячего питания, в том числе бесплатного - для учеников 1-4-х классов.