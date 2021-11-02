В Мордовии был проиндексирован республиканский материнский капитал

Во вторник, 10 октября, в Саранске состоялась 28-я сессия Госсобрания Республики Мордовия 7-го созыва. В работе сессии принял участие глава региона Артём Здунов.

На заседании депутаты приняли поправки в региональный закон "О дополнительных мерах поддержки семей с детьми в Мордовии".

Напомним, этот закон предусматривает ежегодную индексацию размера республиканского материнского капитала в соответствии с уровнем инфляции, который не должен превышать 3,9%.

Согласно принятым поправкам, в 2024 году размер маткапитала составит: