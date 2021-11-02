Жители Мордовии присоединились к молебну за победу

Крупная православная святыня - ковчег с мощами великомученика Георгия Победоносца и его икона - прибыли в Мордовию из Свято-Троицкой Сергиевой лавры.

Реликвия размещена в Кафедральном соборе Федора Ушакова в Саранске. Привезти святыню в республику стало возможным благодаря Русской православной церкви - ковчег и икона совершают путешествие по всем регионам России.

10 октября в соборе прошла торжественная Божественная литургия. В ней приняли участие глава Мордовии Артём Здунов, глава Роспатента Юрий Зубов и директор ФИПС Олег Неретин, прибывшие в Мордовию с рабочим визитом.

Во время молебна митрополит Саранский и Мордовский Зиновий отметил, что жители республики молятся о даровании победы над злом и врагами Отечества.