Приволжский центр по интеллектуальной собственности открыли в Саранске

В Саранске открылся Приволжский центр по интеллектуальной собственности. Как отметил глава Мордовии Артем Здунов, это первый подобный центр в ПФО и второй в России.

"Готовились к открытию основательно, привлекли лучших специалистов", - написал Здунов в своем телеграм-канале. По его словам, теперь в Мордовии можно будет проводить полную экспертизу заявок на регистрацию товарных знаков, а в дальнейшем - на региональные бренды, промышленные образцы, программы для ЭВМ и другие объекты интеллектуальной собственности.

Глава региона напомнил, что решение о создании центра было принято на заседании Совета по интеллектуальной собственности под председательством Валентины Матвиенко.

"Интеллектуальную собственность будем охранять профессионально. Сотрудники ФИПС смогут здесь обучаться и повышать квалификацию", - резюмировал Артем Здунов.