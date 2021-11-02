В Мордовии будут штрафовать собаководов – нарушителей

10 октября в Саранске прошла очередная сессия Госсобрания Республики Мордовия. В заседании принял участие глава региона Артём Здунов. Вёл сессию председатель парламента Владимир Чибиркин.

Это была первая сессия для депутата Дмитрия Глушко - ректора МГУ имени Огарёва, который 10 сентября одержал убедительную победу на выборах по округу №16 от партии "Единая Россия". Владимир Чибиркин поздравил нового депутата с отличным результатом и вручил нагрудный знак. Дмитрий Глушко войдёт в комитет по экономике, промышленности и предпринимательству.

Одним из важных решений стало введение административной ответственности за самовыгул собак, кроме тех, чья высота в холке менее 40 см. Штраф для владельцев - от 500 до 1000 рублей. Также будут штрафовать за нахождение собак без поводка и намордника в общественных местах - от 1000 до 2000 рублей. Штраф до 1000 рублей положен за отсутствие на заборе таблички о наличии собаки.

Ряд вопросов касался поддержки участников СВО и их семей. Для них введена бесплатная юридическая помощь. Также по поручению Президента участники СВО получат бесплатные земельные участки.

Депутаты проголосовали за индексацию регионального маткапитала. С 2024 года его размер увеличится на 4-7 тысяч рублей в зависимости от очередности рождения ребенка.

Также был принят ряд изменений в связи с переименованием избиркома республики. Утвержден новый состав молодёжного парламента и кандидатуры мировых судей.

Всего на сессии рассмотрели 21 вопрос.