Житель Саранска обманул подругу, которая хотела получить права

В Мордовии осужден мошенник, обещавший помочь знакомой получить водительские права. Теперь ему предстоит отработать полтора года принудительных работ, сообщает республиканское МВД.

Потерпевшая обратилась к 31-летнему жителю Саранска с просьбой устроить её в автошколу и помочь с документами для сдачи экзаменов на права. Мужчина, понимая, что не сможет этого сделать, согласился за 50 тысяч рублей.

С июля по август прошлого года девушка перечислила ему 66 тысяч. Получив деньги, мошенник тратил их на себя и лишь отговаривался, прося подождать. Кроме того, он дважды брал у потерпевшей взаймы без намерения вернуть.

Свою вину саранский житель признал полностью. Суд назначил ему полтора года принудительных работ с удержанием 10% зарплаты в доход государства.