На улице Пролетарской в Саранске произошло ДТП с участием двух автомобилей - "Рено-Логан" и "Лада-Приора".

55-летний водитель "Рено" не справился с управлением на высокой скорости и выехал на встречную полосу, где столкнулся с "Приорой".

В результате аварии 33-летняя водительница "Лады" получила травмы и была госпитализирована. После оказания медицинской помощи ей рекомендовали амбулаторное лечение.

Оба участника ДТП были трезвы. Напомним, 28 сентября в Ленинском районе Саранска также произошло столкновение двух транспортных средств. 21-летний водитель "Лады-Калины" не уступил дорогу мотоциклу, в результате чего мотоциклист врезался в припаркованную машину.

38-летний водитель мотоцикла получил травмы и был госпитализирован. После обследования ему назначено амбулаторное лечение.