В Саранске неопытный водитель сбил 61-летнего мужчину

9 октября в Саранске произошло ДТП с участием автомобиля "Лада-Гранта" и пешехода.

В Ленинском районе, на улице Степана Разина 19-летний водитель сбил 61-летнего мужчину, который неожиданно выбежал на проезжую часть.

Пострадавший с травмами был госпитализирован. Водитель был трезв.

Напомним, ранее в Зубовой Поляне 21-летний водитель ВАЗ-21124 сбил 58-летнюю женщину, переходившую дорогу в неположенном месте. Пешеход также госпитализирована, водитель был трезв.

В обоих случаях водители не нарушали правил, а пешеходы переходили проезжую часть в запрещённых местах. Необходимо быть предельно внимательными на дороге.