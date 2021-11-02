Прокуратура Мордовии недовольна темпами строительства новой школы в Саранске

Прокуратура Мордовии обеспокоена медленными темпами строительства новой школы в Саранске.

Образовательное учреждение на 600 мест возводится в рамках национального проекта "Образование" в новом микрорайоне на улице Косарева. Срок сдачи - август 2024 года.

На территории школы планируется создать стадион, спортивные и игровые площадки. В связи с низкой строительной готовностью объекта заместитель прокурора Мордовии объявил предостережение министру образования республики о недопустимости нарушения сроков.

Аналогичное предостережение получил директор подрядной организации, который затягивает подготовку проектной и рабочей документации. Прокуратура республики на постоянной основе осуществляет надзор за ходом реализации национальных проектов на территории Мордовии.