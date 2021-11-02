В Саранске с начала 2023 года в 47 ДТП с участием пешеходов погибли 6 человек

В Саранске с начала 2023 года произошло 47 дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов, сообщает региональное УГИБДД.

В результате этих ДТП 46 человек получили травмы, 6 пешеходов погибли.

Для предотвращения новых аварий в столице Мордовии проводятся профилактические мероприятия. Ближайшее из них - операция "Пешеходный переход" - запланировано на среду, 11 октября.

Инспекторы ГИБДД напоминают участникам дорожного движения о неукоснительном соблюдении ПДД. Особое внимание - безопасности пешеходов на нерегулируемых пешеходных переходах. С начала года именно на таких переходах произошло большинство ДТП с участием пешеходов.