В медицинских организациях Мордовии снова ввели масочный режим

С наступлением холодов в Мордовии резко возросла заболеваемость простудными инфекциями. В связи с этим Минздрав РМ рекомендовал ввести во всех медучреждениях республики, включая больницы и поликлиники, обязательный масочный режим.

Хотя случаев гриппа пока не зафиксировано, ношение медицинских масок поможет защитить пациентов и медперсонал от распространения вирусов, отмечают в ведомстве.

"На улице резкое похолодание, начался сезон простудных заболеваний, - напоминают эксперты. - Поэтому, придя на прием к врачу, лучше надеть маску - это простая, но эффективная мера предосторожности".

В Минздраве подчеркивают, что вакцинация - надежный способ защиты от гриппа. Сделать прививку еще не поздно, оптимально - в октябре.