В Саранске девять водителей оштрафованы за неправильную перевозку детей

В Мордовии подвели итоги операции "Детское кресло", которая прошла 6 октября в Саранске. За несколько часов рейда сотрудники ГИБДД выявили 9 нарушителей правил перевозки несовершеннолетних и привлекли их к административной ответственности.

В Госавтоинспекции напоминают: детей в возрасте до 12 лет можно перевозить в автомобиле, оборудованном ремнями безопасности, только в спецкресле. На переднем сиденье оно обязательно, на заднем - для пассажиров до 7 лет. С 7 до 12 лет ребенка можно перевозить как пристегнутым ремнем безопасности, так и в автокресле.