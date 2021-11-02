Ковчег с мощами Георгия Победоносца увезли из Саранска

Вечером 11 октября в Саранске прошла торжественная церемония проводов святыни - ковчега с мощами великомученика Георгия Победоносца. Реликвия, пребывавшая в столице Мордовии несколько дней, отправилась в соседнюю Чувашию.

"Начиная с понедельника, митрополит Зиновий ежедневно совершал богослужения перед ковчегом и иконой небесного покровителя Российского воинства. Верующие шли помолиться к святыне нескончаемым потоком. И вот пришло время прощания", - сообщили в Саранской епархии.

Владыка Зиновий отслужил молебен перед ковчегом. Затем святыню торжественно, на руках, пронесли до микроавтобуса, который доставит ее к следующему пункту паломничества.