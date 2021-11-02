Жители Саранска оценили мурал на стене лицея №4

В Саранске появилось новое уличное граффити, вызвавшее восторг у горожан. На стене лицея No4 был нарисован масштабный мурал с изображением девочки-школьницы, парящей среди книг.

Фотографии работы опубликовали в популярном паблике "Привет, сейчас, Саранск" во "ВКонтакте". "Побольше бы таких красивых рисунков в городе. Спасибо художникам и администрации лицея", - пишет автор поста.

В комментариях саранчане также высказались положительно: "Прям как вернулись в 90-е", "Очень символичная работа - "Тянись к знаниям!", "Люблю такие яркие муралы, живят и радуют город".

Многие отметили, что подобные арт-объекты делают Саранск более современным и креативным. Горожане надеются, что стрит-арт будет и дальше развиваться в столице Мордовии.