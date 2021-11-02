Житель Саранска избивал жену на глазах у прохожих

В Саранске 34-летний мужчина подверг жестокому насилию свою гражданскую жену на глазах у прохожих. Инцидент произошёл накануне около дома No21 по улице Марины Расковой.

Пара возвращалась домой из гостей, когда между супругами вспыхнула ссора. Вместо слов мужчина перешёл к рукоприкладству - начал избивать женщину.

Пострадавшая позвонила в полицию. На место прибыли сотрудники Росгвардии, которые задержали дебошира и доставили в отделение для разбирательства.

Правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела по статье за нанесение побоев.